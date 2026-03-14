Monti: “Poveri di idee. Con le piccole serve il gioco, ma solo palla su Hojlund…”

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Il giornalista de Il Mattino critica il Napoli: gioco povero di idee contro le piccole, è solo per la qualità superiore se si arriverà in Champions

Gianluca Monti, giornalista, tramite un post sul suo profilo Instagram ha commentato Napoli-Lecce 2-1: "Proviamo a fare un ragionamento di calcio: in Italia una squadra come il Napoli gioca 14 partite l’anno (contro quelle sette squadre che poi si giocano i posti in Europa) perché le altre 24 le vince di default (come quella di oggi) per la troppa differenza di valori che il campo esprime. E allora qualcosa quest’anno si è lasciato per strada contro le piccole (mentre paradossalmente contro le “grandi”, virgolette non casuali, tutte le partite o quasi sono state giocate bene e alla pari).

Purtroppo il gioco, quello che devi esprimere contro rivali scadenti ma organizzate (vedi Lecce o Verona), latita. La soluzione unica è palla sulla punta centrale o aspettiamo che nella ripresa gli altri calino perché sono appunto scadenti a livello di ritmo oltre che di qualità mentre magari adesso Conte ha in panchina soluzioni di livello. Però la proposta resta quella, che in Italia poi è bastata per vincere lo scudetto lo scorso anno e sta bastando per andare in Champions nonostante tutte le assenze. Giochiamo un calcio povero di idee in un campionato totalmente privo di valori ma abbiamo qualità e sicuramente un gruppo che l’allenatore ha forgiato a livello di resilienza - anche se secondo me si abusa nel calcio della parola “gruppo” perché conta molto di più la qualità ed il Napoli ne ha di più - infinitamente di più - di almeno 15 rivali".