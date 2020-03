Monti: "Se non si gioca, allora non ci si può neanche allenare. Da sospendere anche le competizioni europee"

Il giornalista Gianluca Monti ha postato un messaggio su Twitter in merito al caos di questi minuti sulla possibile sospensione del campionato di Serie A: "Se a porte chiuse non si può giocare, non ci si può nemmeno allenare: quindi bisogna sospendere tutti i campionati (di ogni sport ed ogni categoria), le squadre italiane senza allenarsi non possono giocare in Europa e quindi bisogna sospendere anche le competizioni internazionali

