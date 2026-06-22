Napoli e Fondazione Longo, Hojlund: "Così aiuti il corpo a recuperare e riposare meglio"

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A farsi portavoce del messaggio è Rasmus Højlund, attaccante azzurro, che rilancia uno dei consigli della Fondazione

La SSC Napoli e la Fondazione Valter Longo uniscono le forze per promuovere uno stile di vita sano, ricordando come disciplina e attenzione ai dettagli siano fondamentali non solo sul terreno di gioco, ma anche nell'alimentazione quotidiana.

A farsi portavoce del messaggio è Rasmus Højlund, attaccante azzurro, che rilancia uno dei consigli della Fondazione: concentrare l'assunzione di cibo all'interno di una finestra di circa 12 ore al giorno, ad esempio tra le 8 del mattino e le 20 di sera. Una buona abitudine che può favorire un metabolismo più efficiente e avere effetti positivi su digestione, qualità del sonno e controllo del peso corporeo.

L'indicazione è quella di limitare gli spuntini nelle ore notturne e privilegiare i pasti durante il giorno, consentendo all'organismo di beneficiare di regolari pause dall'assunzione di cibo. Sul profilo Instagram della Fondazione Valter Longo è stato pubblicato un contributo video con protagonista proprio Rasmus Højlund, che invita i tifosi a seguire alcune semplici regole per migliorare il proprio benessere attraverso una corretta alimentazione.