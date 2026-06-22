Starace ricorda Protti: "Uomo vero, un esempio per tanti"

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Con queste parole Tommaso Starace ha voluto ricordare Igor Protti, scomparso nei giorni scorsi.

"Ho voluto aspettare qualche giorno prima di pubblicare questo pensiero, per rispetto del dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno voluto bene a Igor Protti. Igor è stato un grande calciatore, l'ultimo ad aver indossato la maglia numero 10 del Napoli in Serie A prima che quel numero venisse ritirato in onore dell'indimenticabile Diego Armando Maradona".

Protti, il ricordo di Tommaso Starace

Con queste parole Tommaso Starace ha voluto ricordare Igor Protti, scomparso nei giorni scorsi. Un messaggio carico di affetto e riconoscenza, nel quale lo storico magazziniere del Napoli ha voluto sottolineare non solo le qualità calcistiche dell'ex attaccante, ma soprattutto il suo spessore umano, evidenziandone il coraggio e la dignità dimostrati nell'affrontare la malattia.

"Ma, al di là del calciatore, voglio ricordare soprattutto l'uomo. Un uomo vero, che ha affrontato anche la battaglia più difficile con dignità, coraggio e una forza d'animo che resteranno un esempio per tanti. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va il mio più sincero pensiero".