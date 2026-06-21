Belgio-Iran, ADL dalla tribuna: "Grande spettacolo!". Lo scatto postato dal presidente
Aurelio De Laurentiis è presente sugli spalti del SoFi Stadium di Los Angeles per seguire da vicino Belgio-Iran, sfida valida per il Gruppo G della Coppa del Mondo. Il presidente del Napoli è volato negli Stati Uniti anche per osservare le prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due stelle belghe il cui futuro in azzurro sarà valutato al termine dell'avventura mondiale.
Il messaggio social di De Laurentiis: "Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!"
Pochi istanti prima del calcio d'inizio della partita, il patron del Napoli ha condiviso sul proprio account X una foto direttamente dallo stadio californiano, mostrando tutto l'entusiasmo per una sfida di grande fascino internazionale: "Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!". Una presenza significativa per monitorare da vicino due giocatori che potrebbero avere un ruolo centrale nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Di seguito lo scatto.
Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo! pic.twitter.com/X124BnKsS1— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 21, 2026
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