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Belgio-Iran, ADL dalla tribuna: "Grande spettacolo!". Lo scatto postato dal presidente

Belgio-Iran, ADL dalla tribuna: "Grande spettacolo!". Lo scatto postato dal presidente
Oggi alle 21:05Dai social
di Antonio Noto
De Laurentiis al SoFi Stadium: osservati speciali Lukaku e De Bruyne.

Aurelio De Laurentiis è presente sugli spalti del SoFi Stadium di Los Angeles per seguire da vicino Belgio-Iran, sfida valida per il Gruppo G della Coppa del Mondo. Il presidente del Napoli è volato negli Stati Uniti anche per osservare le prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due stelle belghe il cui futuro in azzurro sarà valutato al termine dell'avventura mondiale.  

Il messaggio social di De Laurentiis: "Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!"

Pochi istanti prima del calcio d'inizio della partita, il patron del Napoli ha condiviso sul proprio account X una foto direttamente dallo stadio californiano, mostrando tutto l'entusiasmo per una sfida di grande fascino internazionale: "Al SoFi Stadium di Los Angeles per Belgio-Iran. Grande spettacolo!". Una presenza significativa per monitorare da vicino due giocatori che potrebbero avere un ruolo centrale nel nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Di seguito lo scatto.