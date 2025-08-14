Napoli-Olympiacos, Varriale: "Due i migliori, poi una nota positiva ed una negativa..."

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos e chiude con una vittoria la sua pre-season in vista dell'esordio in campionato contro il Sassuolo. Sui suoi canali social il giornalista Enrico Varriale ha commentato il match e le note positive e negative della serata di Castel di Sangro:

"Chiude bene la fase di ritiri il Napoli, superando l'Olympiakos. Straripante Anguissa, illuminante Kevin De Bruyne. Nota stonata l'infortunio di Lukaku, quella lieta il ritorno di Buongiorno. L'eccesso di sicurezza di Milinkovic-Savic costa un gol. Per Conte bicchiere mezzo pieno", scrive il giornalista.