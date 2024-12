Foto Natale in famiglia Mazzocchi, gli auguri dell'esterno azzurro

Natale in famiglia per Pasquale Mazzocchi, che posta su Instagram una sua foto sotto l'albero con sua moglie Tonia e la figlioletta Clarissa. L'esterno del Napoli, in calce, ha scritto un messaggio di auguri: "Possa la grazia di Dio riempire la vostra vita di felicità e di fede. Auguri di Buon Natale a tutti voi".