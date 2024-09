Foto Neres rapinato, la moglie: "Ci scusiamo con i tifosi che lo aspettavano, ma è stato derubato"

Vi abbiamo raccontato della bruttissima disavventura che ha vissuto David Neres, rapinato dopo Napoli-Parma quando aveva lasciato lo stadio Maradona per far rientro in albergo insieme alla compagna.

Attraverso il suo profilo Instagram, la moglie dell'attaccante brasiliano ha diffuso un messaggio bellissimo addirittura scusandosi con i fan per i mancati autografi: "David vorrebbe chiedere scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi".