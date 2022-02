Numeri top per la difesa, Alvino: "La migliore ha vinto lo scudetto 14 volte nelle ultime 15"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite Twitter ha elogiato i numeri difensivi del Napoli, ricordando i precedenti in Serie A: "Seconda miglior difesa d’Europa con 13 clean sheet collezionati, nessuna squadra ne conta di più nei top 5 campionati in corso. 16 gol subiti, solo il Manchester City (14) ne ha incassati di meno nel continente. Questo oggi è il Napoli. Fatti non parole. E sempre a proposito di difesa vale la pena ricordare che considerando le ultime 40 stagioni, la miglior difesa della Serie A è arrivata prima in classifica in 26 occasioni (incluse 14 delle ultime 15)".

