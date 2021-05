Nuovo format Coppa Italia, l'ira dei tifosi sui social: "Che vergogna! Il calcio è della gente!"

La Coppa Italia cambierà format, a partire dalla prossima stagione parteciperanno alla competizione solo i 40 club di Serie A e B. La nuova formula non è piaciuta a molti e soprattutto ai tifosi che si sono scatenati sui social: "Che vergogna! Scusate, ma Serie A e Figc e compagnia bella e compagnia bella non erate quelli contrari alla Superlega per il cosiddetto 'bene del calcio'?". "Difficile peggiorare questa competizione, ed invece ci sono riusciti". "Il calcio è della gente . Mi sembra proprio di no". Questi alcuni commenti in tendenza contro i cambiamenti della Coppa.