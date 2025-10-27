Video Nuovo murale dedicato a Maradona a Frattaminore: l'opera è di Leticia Mandragora

vedi letture

Inaugurazione di un nuovo murale dedicato a Diego Armando Maradona. Il Club Napoli di Frattaminore Lino Lisbino ha celebrato un evento straordinario nella serata di domenica: l’inaugurazione del murales dedicato al leggendario campione argentino. Un’opera unica, firmata dall’artista Leticia Mandragora, che con passione e talento ha trasformato un muro in un tributo eterno al Pibe de Oro.

In allegato le immagini pubblicate sui social.