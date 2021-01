Osimhen, chiarito il video con le banconote: è una tradizione nigeriana

Ha fatto discutere il video social di Victor Osimhen che festeggia il suo compleanno senza mascherina in una festa con tanti invitati che non rispettano il distanziamento sociale. In particolar modo, ha fatto discutere il gesto dei soldi lanciati. In realtà, si tratta di un'usanza nigeriana, fa parte della loro cultura. Lanciare i soldi vuol dire augurare prosperità. Ecco il chiarimento dai social di Oma Akatugba, giornalista nigeriano:

Victor Osimhen is in the wrong for the lack of masks and social distancing at a party. But @omaakatugba has confirmed that the act of ‘throwing money on the ground’ is to wish prosperity. It’s Nigerian culture. So let’s not blow that bit out of proportion. pic.twitter.com/RHqXNr7YIH