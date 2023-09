Osimhen tra i 12 candidati al FIFA The Best, l'agente: "Altro risultato conquistato, complimenti!"

Victor Osimhen è tra i 12 candidati al premio 'FIFA The Best', vinto lo scorso anno da Lionel Messi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è tra i 12 candidati al premio 'FIFA The Best', vinto lo scorso anno da Lionel Messi. Esulta il suo agente, Roberto Calenda, che su Twitter ha dedicato un post al traguardo raggiunto dal centravanti del Napoli: "Altro risultato per Victor Osimhen, ben fatto!".