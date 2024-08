Out per motivi disciplinari, Perisic si sfoga per la scelta di Gattuso

Gennaro Gattuso, tecnico dell'Hajduk Splato, ha scelto di estromettere Ivan Perisic dalla squadra per motivi disciplinari.

Fuoco e fiamme all'Hajduk Spalato tra Gattuso e Perisic. Gennaro Gattuso, che si è accomodato sulla panchina della squadra croata da poco più di un mese, recentemente ha scelto di estromettere Ivan Perisic dalla squadra per motivi disciplinari. Presa di posizione rigida che conferma la linea dura dell'ex tecnico del Napoli, visto che pochi giorni fa aveva espulso anche Emir Sahiti dal gruppo per essere arrivato in ritardo ad una riunione tecnica.

Al momento per l'esterno ex Inter e Tottenham, stando alle informazioni rilasciate da SportSport.ba, non è stato ancora reso noto il periodo di fermo del giocatore 35enne. Al momento si tratterebbe infatti di una sospensione a tempo indeterminato, quindi non è certo quando eventualmente il croato originario di Split potrà essere reintegrato nel gruppo.

La voce rimbalzata tra ieri e oggi è stata confermata proprio da Perisic. L'ex nerazzurro infatti è intervenuto sul proprio profilo Instagram per sfogarsi in merito all'esclusione dall'Hajduk da parte di Gattuso, esprimendo così il suo pensiero: "Oggi è una partita importante e non ho alcuna intenzione di disturbare la pace dei ragazzi e del club attirando l'attenzione su di me. Buona fortuna a tutta la squadra. Potremo parlare di quello che è successo dopo". Conferma che arriva, dunque: Perisic salterà la gara contro la Lokomotiva Zagabria di oggi (ore 18.30).