Palmeri frena la fake news: "Juve dà 10mln alla Fiorentina come bonus per Chiesa? Non è vero"

Nei giorni scorsi era circolata una voce secondo la quale la Fiorentina avrebbe ricevuto 10 milioni dalla Juve per Chiesa in caso di Champions. Notizia non vera come confermato sui social dal giornalista Tancredi Palmeri: "Alcuni scrivono che la Fiorentina farebbe di tutto per battere il Napoli perché la Juventus in Champions perché vale 10m€ bonus Chiesa. A parte che sono matti. Ma poi è inesatto: la Juve in Champions era una delle 3 condizioni (alternative) per il riscatto, che è già scattato".

