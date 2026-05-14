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Pedro colpito da forte pallonata: virale il gesto di Luis Henrique
Evidentemente è ancora vivo nei tifosi dell'Inter il ricordo del rigore di Pedro che lo scorso anno regalò il pari alla Lazio al Meazza
Una forte pallonata da distanza ravvicinata. Sta facendo discutere ed è diventata virale sui social l'azione di Luis Henrique, il suo gesto: calcio al pallone, forte, con lo spagnolo a terra. E la palla lo colpisce in pieno volto. I video e i frame sui social si sprecano.
Soprattutto molti tifosi interisti hanno ricondiviso la scena. Evidentemente è ancora vivo nei tifosi dell'Inter il ricordo del rigore di Pedro che lo scorso anno regalò il pari alla Lazio al Meazza e che dunque spalancò al Napoli le porte del tricolore. Ecco il frame:
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