Petizione per rigiocare Italia-Inghilterra, Marchisio: "Dove si firma? La rivinciamo altre mille volte!"

Fa ancora discutere tra i tifosi, soprattutto sui social, la petizione (una delle tante, ndr) nata per far rigiocare la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Ma non sono mancati, per fortuna, anche i commenti ironici. Uno di questi arriva da Claudio Marchisio, che su Twitter ha voluto dire la sua con tanto di hashtag #godoancora. "Scusate ma dove si firma la petizione per far rigiocare la finale Italia-Inghilterra? La rivinciamo altre mille volte", il messaggio dell'ex centrocampista della Juventus.

