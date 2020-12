Pisani: "Facci e Sallusti vigliacchi e immorali, denunciati e attesi in tribunale"

Dopo gli attacchi dei giorni scorsi a Diego Armando Maradona, Angelo Pisani, suo storico legale, ha parlato sui social delle azioni legali che ha attuato: "Denunciati e attesi in tribunale anche Facci e Sallusti, gente indegna di parlare in Tv per diffamare un Uomo che non può difendersi, null’altro che vigliacchi e immorali, ora destinati a pagarla cara ed a risarcire tutti i danni ai familiari di Diego Armando Maradona che chiedono rispetto e tutela alla magistratura con condanna al risarcimento danni di ogni “soggetto” invidioso e geloso in cerca di visibilità che viola il nome e la pace al campione del mondo".