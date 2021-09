Pistocchi: "A Udine insulti razzisti, non è tifo ma ignoranza. Queste gente fuori dagli stadi!"

Si discute molto in queste ore dei cori razzisti e di quelli di discriminazione territoriale. Sul tema Maurizio Pistocchi è categorico con questo messaggio postato sul proprio profilo Twitter: "I vergognosi insulti razzisti rivolti a Maignan non ci meravigliano, e neanche quelli di parte della tifoseria di Udine verso i napoletani: non si tratta di tifo, ma di ignoranza e pregiudizio. Questa è gente che deve stare fuori dagli stadi. Punto. E stop".

