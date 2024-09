Pistocchi: "Conte ha rinunciato alla sua ideologia, anche chi ha vinto deve evolversi"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X il cambio di sistema di gioco attuato da Antonio Conte: "L’ideologia, anche nel calcio è spesso fonte di errori e gravi problemi. Quello che mi piace e convince del nuovo Napoli è il fatto che Conte abbia abiurato alla sua ideologia calcistica, passando dal 3-5-2 di Juve e Inter al 3-4-3 del Tottenham per finire al 4-3-3 attuale.

Questa sera nel Napoli sono stati decisivi i due esterni, Politano e Kvara, due che avrebbero rischiato il posto nel vecchio sistema di gioco di Conte. Nel calcio, come nella vita, anche chi ha vinto deve cambiare e evolversi, per non rischiare di essere prevedibile".