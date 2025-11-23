Pistocchi: "Crisi alle spalle, ma i problemi muscolari aprono dubbi sullo staff di Conte"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Il nuovo Napoli torna alla vittoria contro l'Atalanta e oltre ai tre punti porta a casa un primo tempo più che buono: Conte torna alla difesa a 3, ma rinuncia a un centrocampista per un 3-4-3 con Neres e Lang alle spalle di Hojlund: mossa azzeccata, perché proprio i due attaccanti esterni segnano i tre gol degli azzurri, due Neres e uno Lang.

Nel secondo tempo, però, lo sforzo si fa sentire: l’Atalanta è più aggressiva, e nel Napoli si avverte la difficoltà del centrocampo a due. Scamacca segna il 3-1 e i nerazzurri mettono in seria difficoltà i Campioni d’Italia, che resistono e portano a casa i tre punti e tornano per ora in testa alla classifica. Se il buongiorno sl vede dal mattino, la crisi sembrerebbe alle spalle, ma il nuovo infortunio muscolare, questa volta a Hojlund, apre molti interrogativi sui metodi di lavoro dello staff di Conte".