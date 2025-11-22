Alvino: "Settimana tranquilla, mancata conferenza di Conte ha contribuito. Sulla formazione..."

Mancano poche ore a Napoli-Atalanta, anticipo della 12esima giornata di Serie A in programma alle 20.45 al Maradona. Il giornalista Carlo Alvino commenta così sul proprio account X: "Eccoci qua pronti per Napoli-Atalanta la notte del cuore! Una formazione tutta da scoprire, se non addirittura da inventare.

II momento è greve ma non grave (ossimoro bello e voluto), ma bisogna ritornare agli standard che abbiamo smarrito. I presupposti ci sono, la settimana è scivolata tranquilla e la mancata conferenza di Conte ha contribuito ulteriormente. La vittoria è quel che ci vuole!".