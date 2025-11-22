Morte Ornella Vanoni, il cordoglio di ADL: "Italia perde un pezzo di storia artistica"

Lutto nel mondo della musica: si è spenta ieri sera a Milano la cantante Ornella Vanoni, all'età di 91 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni è stata una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano: cantante, attrice e conduttrice televisiva, ha saputo attraversare decenni di storia culturale mantenendo intatta la sua forza espressiva.

In mattinata è arrivato il tweet di cordoglio del presidente Aurelio De Laurentiis: "Con Ornella Vanoni l’Italia perde molto più di una grande cantante. Perde un pezzo della sua storia artistica... Ornella era un personaggio straordinario, di grande personalità. Lascia un enorme vuoto ma anche canzoni immortali".