Starace: "Domani si torna allo stadio! Che attesa per la partita..."

vedi letture

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, tramite un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica in vista del match di domani contro l'Atalanta al Maradona: "Domani si torna allo stadio: Napoli-Atalanta. Il profumo del caffè, il blu della nostra città e l’attesa per la partita… sono cose che non cambiano mai.

Io sono pronto e voi? Forza Napoli, Sempre!". Di seguito il post: