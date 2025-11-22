Varriale: "Squadra ha risposto come voleva Conte, smentendo chi aveva fatto i funerali"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta: "Con un primo tempo devastante il Napoli torna alla vittoria sull'Atalanta.. In gol Neres e Lang ma tutta la squadra ha risposto come voleva Conte con cuore e pressing continuo, smentendo chi aveva celebrato il funerale per Conte e i campioni d'Italia stasera tornati al primo posto".