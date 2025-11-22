Politano esulta sui social: "Quello che volevamo, quello che serviva. Forza Napoli!"

Davide Baratto

Il Napoli reagisce alla grande all'ultimo periodo difficile, vincendo 3-1 al Maradona contro l'Atalanta. La squadra di Antonio Conte torna in vetta almeno per una notta e lancia un segnale importante al campionato. Così Matteo Politano, attaccante azzurro, ha festeggiato il successo con un post sul suo profilo Instagram: "Quello che volevamo, quello che serviva.

Forza Napoli!". Di seguito il post.