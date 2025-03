Pistocchi: "Inter ottiene il massimo con pochissimo, Napoli coraggioso e penalizzato dal pari"

Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Inter, in classifica quindi i nerazzurri restano a +1. La gara però ha detto tutt'altro: la squadra di Conte dopo essere passata in svantaggio su un episodio, domina quelli di Inzaghi ed il punto va assolutamente stretto.

Così Maurizio Pistocchi, giornalista, sul suo profilo X ha commentato il match: "L’Inter ottiene il massimo con pochissimo, il Napoli poco con tantissimo. Dopo un inizio equilibrato l’Inter passa alla prima occasione: 19’ scontro aereo in area azzurra McTominay Dumfries che Doveri giudica regolare, palla al limite e fallo su Calhanoglu. 21’ punizione dai 22 metri che Dimarco mette nel sette della porta di Meret per l’1:0.

Da qui in avanti, solo Napoli: 31’ tiro Spinazzola e mani di Dumfries considerato non punibile anche in sala VAR (braccio che non aumenta la superficie del corpo). 33’ tiro Lukaku sul fondo. 34’ Raspadori dribbla anche Martinez ma sbaglia il controllo. 44’ salvataggio miracoloso di Bastoni su Lukaku. 64’ McTominay impegna Martinez con un gran tiro. 65’ Bastoni salva ancora su Politano. 87’ Lobotka con una splendida percussione serve Billing, tiro parato di piede da Martinez e sulla respinta ancora Billings fa 1:1. Risultato che premia più l’Inter, che ha fatto poco o niente, e penalizza un Napoli coraggioso e qualitativo. Decisivi i cambi azzurri, con Ngonge Okafor e Billing, e l’infortunio di Dimarco, che ha privato i campioni del loro leader tecnico. Grande partita di Martinez, bravissimo..".