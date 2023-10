Pistocchi: "Napoli: qualità, organizzazione e senso del collettivo. Così si vince e si può rivincere"

"Si era visto, si era capito. Il Napoli è tornato, con la sua idea di calcio dominante e con i suoi campioni".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli a Lecce: "Si era visto, si era capito. Il Napoli è tornato, con la sua idea di calcio dominante e con i suoi campioni. Segna dopo 16’ con Ostigard, di testa, e mette il Lecce dietro costretto a inseguire. Nella ripresa entra Osimhen, e anche lui di testa fa 2-0. Poi segnano Gaetano e Politano (rigore), e fanno 4:0. Qualità, organizzazione e senso del collettivo: al 77’ si vede Zielinski, palla persa in attacco, correre indietro per 80mt sino alla sua area per limitare la ripartenza del #Lecce. Così si vince, così si può rivincere".