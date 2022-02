Pistocchi: “Napoli troppo passivo, gara equilibrata ma poco spettacolare”

“Nap-Int 1:1 Finisce in parità la sfida scudetto: Napoli meglio nel 1^T , avanti su rigore ( fallo De Vrij /Osimhen) Inter nel 2^, in gol con Dzeko. Sterile pressione per gran parte della ripresa dei nerazzurri, Napoli troppo passivo, gara equilibrata ma poco spettacolare”. Questo il commento su Twitter del giornalista Maurizio Pistocchi al pareggio del Napoli contro l’Inter.