Pistocchi replica alla Gazzetta: "Avete mai visto una partita?"

"Chi scrive una cosa di questo genere non ha mai visto una partita di calcio. E nemmeno un incontro di wrestling". Questa la replica su Twitter del giornalista, Maurizio Pistocchi, in merito alle parole della Gazzetta dello Sport la quale afferma che non ci sia il fallo di rigore su Llorente.

Chi scrive una cosa di questo genere non ha mai visto una partita di calcio. E nemmeno un incontro di wrestling🤣 https://t.co/MacaiMRKyb — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 30 ottobre 2019