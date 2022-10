Poco spazio al super Napoli, De Giovanni attacca Gazzetta: "Senza vergogna!"

In prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport l'apertura è dedicata all'Inter, che ha battuto il Plzen e s'è qualificato agli ottavi di Champions

In prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport l'apertura è dedicata all'Inter, che ha battuto il Plzen e s'è qualificato agli ottavi di finale di Champions League, mentre per il Napoli giusto due-tre righe, senza nessuna immagine. Insomma, poco spazio per i super-azzurri, capaci di fare cinque su cinque in Europa. E Maurizio De Giovanni, celebre scrittore napoletano, tramite i suoi account social attacca così Rosea: "Giusto. Mettiamo gli eventi nella corretta proporzione, dando il risalto dovuto alle squadre italiane. Senza vergogna, una professione che ha perso ogni contenuto".