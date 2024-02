Polemiche a Barcellona per il pari di Osimhen: "Fallo grande come una cattedrale!"

In Spagna tante polemiche per la rete del Napoli. Per i tifosi del Barcellona, il gol del pareggio andava annullato

In Spagna tante polemiche per la rete del Napoli. Per i tifosi del Barcellona, il gol del pareggio andava annullato per presunto fallo del bomber nigeriano su Inigo Martinez che frana a terra.

Sui social viene mostrato un video del contatto tra i due: "Fallo grande come una cattedrale" si legge su un post divenuto virale in poche ore. I tifosi sono divisi, molti avrebbero voluto che l'arbitro fischiasse il fallo o fosse andato a rivedere al Var l'episodio, per altri tifosi del Barcellona invece il possibile fallo sarebbe stato da attribuire al centrale del Barcellona e non a Osimhen.