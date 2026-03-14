Politano festeggia il ritorno al gol sui social: "Finalmente, quanto ti stavo aspettando"

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Politano torna al gol dopo 349 giorni e festeggia sui social: l'esterno azzurro aveva segnato l'ultima volta il 30 marzo 2025 in Napoli-Milan

349 giorni dopo l'ultima volta, non segnava dal 30 marzo 2025 in Napoli-Milan 2-1, oggi Matteo Politano dopo aver servito l'assist ha trovato anche il gol vittoria contro il Lecce interrompendo un lungo digiuno. L'esterno azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha festeggiato così il ritorno alla rete: "Quanto ti stavo aspettando… Finalmente sei arrivato".

Di seguito il post.