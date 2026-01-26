Ziliani contro Conte: "Con l'Inter fece la sceneggiata, con la Juve il rigore è netto e non dice nulla..."
Paolo Ziliani, giornalista, tramite X ha criticato l'atteggiamento di Antonio Conte dopo il rigore non assegnato al Napoli ieri contro la Juventus: "Napoli derubato da arbitro e VAR? Conte dice che "sono situazioni di campo. Poi adombra il malocchio e annuncia che l'obiettivo potrebbe essere qualificarsi all'Europa League o alla Conference.
Dopo le sceneggiate di 15 giorni fa a San Siro per il (giusto) rigore concesso all'Inter, sul vergognoso rigore negato ieri al Napoli in casa della Juventus l'allenatore fa il pompiere. E a fine partita annuncia che il Napoli potrebbe perdere non solo questa ma anche la prossima Champions per "qualcosa del passato che non avremmo dovuto fare". Sui tanti giocatori mandati al macello, come se niente fosse"
