Alvino: "Al VAR c'era Doveri che aveva espulso Conte con l'Inter. È uno scempio!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha protestato per la designazione arbitrale in Juventus-Napoli da parte di Gianluca Rocchi, citando un precedente: "È mancanza totale di buon senso o è una vera e propria provocazione designare al Var Doveri per Juventus-Napoli dopo che lo stesso aveva espulso Conte in Inter-Napoli? Rocchi, soprattutto alla luce dello 'scempio' di domenica a Torino, dovrebbe spiegare il senso di questa sua scelta che non può non alimentare i nostri legittimi retropensieri".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.