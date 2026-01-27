Alvino: "Al VAR c'era Doveri che aveva espulso Conte con l'Inter. È uno scempio!"
Il giornalista Carlo Alvino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha protestato per la designazione arbitrale in Juventus-Napoli da parte di Gianluca Rocchi, citando un precedente: "È mancanza totale di buon senso o è una vera e propria provocazione designare al Var Doveri per Juventus-Napoli dopo che lo stesso aveva espulso Conte in Inter-Napoli? Rocchi, soprattutto alla luce dello 'scempio' di domenica a Torino, dovrebbe spiegare il senso di questa sua scelta che non può non alimentare i nostri legittimi retropensieri".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro