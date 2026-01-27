Varriale: "Conte si conferma di un'altra categoria! Con buona pace di chi lo critica"
Antonio Conte ha da poco finito la conferenza stampa di presentazione a Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che decisa per l'accesso ai playoff degli azzurri. Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X le parole del tecnico del Napoli:
"Pure nella conferenza stampa pre-Chelsea Conte si conferma di un'altra categoria. È, e resterà, un vincente. Con buona pace di quelli che lo criticano per partito preso, magari dopo averlo sognato alla guida delle loro squadre del cuore, e di certi napoletani malati di provincialismo".
Pure nella conf. stampa pre Chelsea #Conte si conferma di un'altra categoria.È, e resterà, un vincente. Con buona pace di quelli che lo criticano per partito preso, magari dopo averlo sognato alla guida delle loro squadre del cuore, e di certi napoletani malati di provincialismo. pic.twitter.com/cjKbfsE6Fp— enrico varriale (@realvarriale) January 27, 2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro