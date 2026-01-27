Varriale: "Conte si conferma di un'altra categoria! Con buona pace di chi lo critica"

Oggi alle 13:30Dai social
di Antonio Noto

Antonio Conte ha da poco finito la conferenza stampa di presentazione a Napoli-Chelsea, ultimo match della League Phase di Champions League che decisa per l'accesso ai playoff degli azzurri. Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul proprio account X le parole del tecnico del Napoli:  

"Pure nella conferenza stampa pre-Chelsea Conte si conferma di un'altra categoria. È, e resterà, un vincente. Con buona pace di quelli che lo criticano per partito preso, magari dopo averlo sognato alla guida delle loro squadre del cuore, e di certi napoletani malati di provincialismo".