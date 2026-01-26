Rai, Perillo: "Vergara ha classe e personalità, è giocatore vero!"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato sconfitta del Napoli contro la Juventus: "La sconfitta è pesante e forse chiude del tutto le porte al sogno azzurro di poter difendere fino alla fine il tricolore meritata cucito sul petto. Ma una cosa è certa: non era il Napoli la squadra vista allo Juventus Stadium, ma una squadra decimata dagli infortuni e messa assieme alla men peggio dal povero Conte. Le assenze di Milinkovic-Savic, Rrahmani, Mazzocchi, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Politano e Neres avrebbero abbattuto chiunque, e al Napoli va riconosciuto il merito di averci provato lottando con orgoglio e passione per più di due terzi della partita.

Per non parlare poi di un doppio possibile fallo da rigore nella stessa azione che ha visto l’arbitro Mariani neppure andare a visionarlo al Var: un episodio che, sull’1-0 per i padroni di casa, avrebbe potuto cambiare volto alla partita. Nota di merito per Antonio Vergara, che ha dimostrato una certa classe e tanta personalità, confermando di essere giocatore vero, dotato di fantasia e piede pulito. Tra i peggiori, Meret, che ha però l’attenuante di essere rientrato dopo diversi mesi. Ingiudicabile la prestazione di Giovane, un po’ spaesato è mai trovato dai compagni. La classifica è impietosa: -9 dalla capolista Inter. Ma ora bisogna subito provare a voltare pagina. Le energie residue vanno spese contro il Chelsea: una sfida da dentro-fuori per il cammino in Champions League".