Foto Napoli-Chelsea, appello Curva B: "Porta la tua bandiera, coloriamo la gradinata!"

"Dico a te napoletano, coloriamo la gradinata come non mai. Porta la tua bandiera, vieni con la tua sciarpa e con tutto l'amore per questa maglia. Dimostra ancora una volta che il dodicesimo è con lei e non sarà mai sola...canta con noi...oltre il novantesimo". Questo l'appello della Curva B con un volantino che è diventato virale in vista della gara di questa sera.

