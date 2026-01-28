Foto
Napoli-Chelsea, appello Curva B: "Porta la tua bandiera, coloriamo la gradinata!"
"Dico a te napoletano, coloriamo la gradinata come non mai. Porta la tua bandiera, vieni con la tua sciarpa e con tutto l'amore per questa maglia. Dimostra ancora una volta che il dodicesimo è con lei e non sarà mai sola...canta con noi...oltre il novantesimo". Questo l'appello della Curva B con un volantino che è diventato virale in vista della gara di questa sera.
Pubblicità
Dai social
Ziliani contro Conte: "Con l'Inter fece la sceneggiata, con la Juve il rigore è netto e non dice nulla..."
Copertina LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Lobotka esalta Conte: "Estate durissima, ma quanto sono cresciuto! Su McT, Hojlund e lo Scudetto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com