"Presto saremo in quattro", il bellissimo annuncio sui social di lady Meret

Oggi alle 18:45Dai social
di Redazione Tutto Napoli.net

Alex Meret sarà di nuovo papà. La sua compagna, Debora, ha svelato la lieta notizia su Instagram con un emozionante messaggio e lo scatto dell'ecografia: "La vita ci ha sorriso di nuovo, saremo presto in quattro.

Dani diventerà un fratellino maggiore e siamo sicuri sarà un coccolone incredibile. Ti aspettiamo tutti con il cuore pieno d’amore", il messaggio condiviso sui social.