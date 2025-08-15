Foto "Presto saremo in quattro", il bellissimo annuncio sui social di lady Meret

Alex Meret sarà di nuovo papà. La sua compagna, Debora, ha svelato la lieta notizia su Instagram con un emozionante messaggio e lo scatto dell'ecografia: "La vita ci ha sorriso di nuovo, saremo presto in quattro.

Dani diventerà un fratellino maggiore e siamo sicuri sarà un coccolone incredibile. Ti aspettiamo tutti con il cuore pieno d’amore", il messaggio condiviso sui social.