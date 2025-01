Quando Mario Rui gridò a Orsato 'Fai sempre il fenomeno': i tifosi lo ricordano sui social

A rivolgere quelle parole era stato Mario Rui, da pochi giorno un ex calciatore del Napoli.

"A un certo punto devi fare sempre il fenomeno". Era lo scorso marzo, la gara era Napoli-Torino e il destinatario di quelle parole era Daniele Orsato, arbitro che macchiò in maniera indelebile la corsa scudetto del 2018 con l'arbitraggio scandaloso in Inter-Juve. A rivolgere quelle parole era stato Mario Rui, da pochi giorno un ex calciatore del Napoli.

In molti sui social hanno voluto scrivere un saluto all'esterno portoghese, ricorrando proprio quell'episodio come simbolo dell'attaccamento alla maglia di Mario Rui, ricordando ad Orsato quella sua insopportabile tendenza a ‘rubare’ la scena. E pure qualche scudetto nel recente passato. Quel maledetto viziaccio di stare troppo vicino e non vedere.