Rai, Perillo: "Il Napoli ha insegnato calcio per 60'. Vi dico i due giocatori chiave..."

Il Napoli domina, si diverte e dà spettacolo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri battono per 3-1 i viola mettendo in fila la terza vittoria dopo tre giornate di Serie A: nel primo tempo la sblocca Kevin De Bruyne da calcio di rigore, poco dopo raddoppia Rasmus Hojlund trovando la rete al debutto; nella ripresa arriva la prima gioia anche per Sam Beukema, inutile poi ai fini del risultato il gol di Luca Ranieri che nel finale accorcia le distanze. Dunque la squadra di Antonio Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica a quota 9 punti.

A questo proposito, il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match: "Una vittoria impressionante per la forza e la superiorità mostrate dal Napoli nella prima ora di gioco. Gli azzurri fino allo 0-3 hanno insegnato calcio al Franchi, per poi abbassare la guardia, complici anche i troppi cambi voluti da Conte in vista dell’impegno di Champions. Azzurri subito ben messi in campo, con un 4-1-4-1 perfettamente studiato. Molto mobili i due registi Lobotka e De Bruyne, bravissimi sulle fasce Spinazzola e Politano, autentiche chiavi tattiche della squadra: è con loro che la manovra offensiva all’occorrenza si allarga e sono loro a regalare spesso la superiorità numerica nell’uno contro uno. Fantastico l’impatto di Hojlund, subito in gol con la maglia azzurra. Bravissimo in difesa Beukema. Da notare che le tre reti portano tutte le firme di neo acquisti: quasi la dimostrazione del gran mercato condotto dal club di De Laurentiis. Napoli capolista e con ben 6 punti sulla tanto temuta Inter. Non poteva esserci inizio migliore in campionato. E giovedì ci sarà la grande sfida sul campo del Manchester City".