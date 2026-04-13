Scotto: "Gioco con poche idee e confuse. Ma è peggio mettere Alisson solo al 55'..."

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"Il filotto non sarebbe stato facile, ma è stato un peccato fermarsi già a Parma, soprattutto per un gol assurdo preso dopo 35 secondi"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione del Napoli di Antonio Conte, che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il filotto non sarebbe stato facile, ma è stato un peccato fermarsi già a Parma, soprattutto per un gol assurdo preso dopo 35 secondi e un atteggiamento offensivo con poche idee e confuse. Un peccato vedere Hojlund uscire e non Lukaku al suo posto ma Giovane fuori ruolo. Ma peggio è aspettare dieci minuti nella ripresa per schierare Alisson, che è cresciuto nella partita e avrebbe dovuto giocare per più tempo".

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