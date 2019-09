Rai, Varriale sottolinea: "Napoli unica italiana a trionfare in Champions"

Il giornalista Rai Enrico Varriale commenta sui social la prima giornata di Champions: "Una super Juventus domina nella ripresa ma spreca l'occasione di battere l'Atletico facendosi rimontare 2 gol in pieno recupero. All'ultimo istante la prodezza di Cristiano dà solo l'illusione del gol. Turno deludente per Atalanta e Inter. Trionfale solo per il Napoli".