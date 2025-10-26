Ravezzani: "Chivu ineccepibile nel post-partita, Conte più parla e più giustifica gli interisti"

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha commentato sul proprio account X le parole dell'allenatore azzurro Antonio Conte pronunciate nel post partita di Napoli-Inter 3-1: "Conte dice di non aver bisogno di papà Marotta che lo difenda. Strano. Ha passato 2 anni all’Inter lamentandosi perché Marotta non criticava gli arbitri. Ma più parla e più giustifica gli interisti che lo hanno velocemente cancellato. Chivu ineccepibile nel post partita".