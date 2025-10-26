Sosa sul contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo: "Non riesce a rallentare e lo colpisce: rigore"

Roberto "Pampa" Sosa, allenatore ed ex centravanti del Napoli, ha commentato sul proprio account Instagram il rigore contestato dall'Inter che ha permesso ai campioni d'Italia di sbloccare il risultato nel big match vinto ieri 3-1 al Maradona: "Molto semplice, nel momento in cui Di Lorenzo entra in area non è più un difensore, diventa un attaccante.

Quindi cosa deve fare un attaccante dentro l'area? Cercare di coprire la palla per poi poter calciare! Quindi il calciatore dell'Inter non riesce a rallentare e colpisce anche se in maniera leggera il calciatore del Napoli. Quindi rigore!".