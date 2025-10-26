Varriale: "Stesso rigorino e stesso arbitro, opposte reazioni dei media. Anche su Marotta e Conte"

Varriale: "Stesso rigorino e stesso arbitro, opposte reazioni dei media. Anche su Marotta e Conte"
Oggi alle 19:30Dai social
di Antonio Noto

L'ambiente nerazzurro ancora protesta per il rigore concesso al Napoli dall'arbitro Mariani per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, nella sfida di ieri sera vinta 3-1 dal Napoli contro l'Inter. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account: "L'arbitro Mariani concede un rigorino in Napoli-Inter simile a quello fischiato in Inter-Napoli per i neroazzurri.

Un anno dopo stesso arbitro, stesso rigorino, opposte le reazioni dei media pure nel giudicare le dichiarazioni di Marotta ieri e di Conte, allora definito piangina".