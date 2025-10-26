Varriale: "Stesso rigorino e stesso arbitro, opposte reazioni dei media. Anche su Marotta e Conte"
L'ambiente nerazzurro ancora protesta per il rigore concesso al Napoli dall'arbitro Mariani per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, nella sfida di ieri sera vinta 3-1 dal Napoli contro l'Inter. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account: "L'arbitro Mariani concede un rigorino in Napoli-Inter simile a quello fischiato in Inter-Napoli per i neroazzurri.
Un anno dopo stesso arbitro, stesso rigorino, opposte le reazioni dei media pure nel giudicare le dichiarazioni di Marotta ieri e di Conte, allora definito piangina".
L'arbitro #Mariani concede un rigorino in #NapoliInter simile a quello fischiato in #InterNapoli per i neroazzurri. Un anno dopo stesso arbitro,stesso rigorino,opposte le reazioni dei media pure nel giudicare le dichiarazioni di #Marotta ieri e di #Conte,allora definito piangina. https://t.co/dzOhlCGhw3— enrico varriale (@realvarriale) October 26, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro