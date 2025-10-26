Biasin attacca Conte. "Un anno fa parlò del VAR, ieri non ha detto una parola"

di Antonio Noto

Sul suo account X, Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede interista, critica duramente le dichiarazioni di Antonio Conte nel post-gara di Napoli-Inter: "Più o meno un anno fa Antonio Conte disse così: 'Ma che significa che il Var non può intervenire, che significa. Fatemi capire, quando gli conviene intervengono e quando non gli conviene non intervengono. Il Var se c’è un errore deve intervenire, punto e basta! Altrimenti si creano dei retropensieri'.

Accadde dopo Inter-Napoli 1-1 e il tecnico fece intendere che questo ragionamento veniva fatto non 'pro domo sua', ma per il bene del calcio e di tutti noi. Ieri a tal proposito non ha detto una parola: evidentemente il bene del calcio è passato in secondo piano".