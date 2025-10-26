Gutierrez festeggia sui social: "Vittoria molto importante per tutti, rieccoci in vetta!"

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli batte l'Inter e torna a prendersi la vetta della classifica.

All'indomani del successo contro i nerazzurri, il terzino azzurro Miguel Gutierrez ha celebrato i tre punti a mezzo social: "Vittoria molto importante per tutti che ci rende di nuovo leader!", si legge sul suo account Instagram.