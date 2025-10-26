Forgione: "Dite a Marotta che Di Lorenzo non allarga la gamba per cercare il rigore, ma per difendere palla"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, ha commentato sul proprio account X il rigore contestato dall'Inter per fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo e trasformato poi da De Bruyne, che ha sbloccato lo scontro diretto vinto ieri dal Napoli 3-1: "Isterismo più che interismo. Dite a Marotta e al mondo Inter che Di Lorenzo non allarga la gamba per cercare il rigore ma per difendere il pallone, avendone il possesso e sapendo di avere un avversario alle spalle.

È calcio".