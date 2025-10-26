ADL: "Dalla vittoria con l'Inter alla Festa del Cinema per l'anteprima di 'Vita da Carlo'"

vedi letture

Weekend speciale per Aurelio De Laurentiis tra calcio e cinema. Il presidente del Napoli, che ha assistito dal vivo ieri al Maradona all'importantissima vittoria dei campioni d'Italia nello scontro diretto contro l'Inter, ha partecipato oggi alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima della serie tv prodotta dalla Filmauro con protagonista Carlo Verdone.

Il patron azzurro e produttore cinematografico ha così twittato a riguardo: "Da una bella serata all’altra. Dalla vittoria con l’Inter alla Festa del Cinema di Roma per l’anteprima della quarta edizione di 'Vita da Carlo'.